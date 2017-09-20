Опубликованы кадры задержания главы "Христианского государства"

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Опубликованы фото с места задержания главы организации "Христианское государство — Святая Русь" Александра Калинина.

На кадрах видны листовки с надписью "За Матильду гореть", изъятые у Калинина, а также вырезки из журналов со статьями, посвященными фильму.

© Фото Материалы при задержании главы "Христанского государства" Калинина © Фото Материалы при задержании главы "Христанского государства" Калинина

По данным источника РИА Новости, задержанные члены "Христианского государства" причастны к поджогу машин у офиса адвокат режиссера Учителя и "минированию" торгового центра.

Как сообщалось ранее, организация "Христианское государство — Святая Русь" направила директорам кинотеатров письма, в которых требовала отказаться от проката фильма Алексея Учителя "Матильда". И заявляла, что любой баннер или афиша фильма будут рассматриваться как "желание унизить святых православной церкви".



Ранее в Петербурге неизвестные бросили в окна студии Учителя бутылки с зажигательной смесью. Также адвокат режиссера Константин Добрынин сообщал, что злоумышленники подожгли автомобиль возле его офиса в Москве. Рядом с местом возгорания были найдены обрывки бумаги с надписью "За Матильду гореть".

В Кремле заявили, что организация, которая называет себя "Христианское государство — Святая Русь" не зарегистрирована в Минюсте, а потому поджог может рассматриваться как угрозы Учителю со стороны анонимных экстремистов, что недопустимо.