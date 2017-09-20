После ДТП с автобусом под Красноярском госпитализировали пять человек

КРАСНОЯРСК, 20 сен — РИА Новости. Пять человек доставлены в больницу города Уяр в результате аварии на трассе с участием рейсового автобуса на востоке Красноярского края, сообщили в минздраве края.

Ранее МЧС сообщило, что днем в Уярском районе на 905 километре автодороги Р-255 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса, ехавшего из Красноярска в Нижний Ингаш. Движение перекрыто в обоих направлениях. По предварительным данным ГИБДД, в автобусе было 19 человек, обратились за помощью семь человек, один из которых ребенок.

"Пять человек доставлены в больницу Уяра, у них различные ушибы, возможны переломы, требуется соответствующий осмотр. Состояние средней степени тяжести", — сказала собеседница агентства.

В СК региона сообщили, что по факту ДТП с автобусом начата доследственная проверка.