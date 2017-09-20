Источник: под Оренбургом 19 детей пострадали при выбросе сероводорода

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Девятнадцать детей пострадали, по предварительным данным, в результате выброса сероводорода после разгерметизации скважины в Оренбургской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Предварительно, пострадали 19 детей в соседнем населенном пункте", — сказал собеседник агентства.

По данным МЧС, ЧП произошло на скважине №1105-2, находящейся в 10 километрах восточнее населенного пункта Бердянка и в семи километрах севернее населенного пункта Чкалов Оренбургского района, при проведении работ. Произошла разгерметизация скважины с последующим выбросом нефтяной жидкости и сероводорода.