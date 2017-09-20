Защита Белых попросит суд допросить генерала Феоктистова

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Защита экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого в коррупции, будет просить о допросе в суде генерала Олега Феоктистова, сообщил РИА Новости в среду его адвокат Андрей Грохотов.

"Мы будем заявлять ходатайство о вызове Феоктистова в суд, так как он руководил всеми оперативно-розыскными мероприятиями по делу Белых, на всех документах стоит его подпись", — сказал защитник.

В настоящий момент идет допрос Феоктистова в качестве свидетеля по другому громкому делу – по обвинению экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева в получении взятки. На том же заседании выяснилось, что Феоктистов уже не числится действующим сотрудником ФСБ. По данным источников РИА Новости, генерал собирался уйти на пенсию.

Феоктистов стал известен после ряда громких уголовных дел, оперативное сопровождение которых вела возглавляемая им 6-я служба УСБ ФСБ. Одним из последних его фамилию назвал бывший министр Улюкаев. На первом же судебном заседании экс-министр заявил, что в отношении него Игорем Сеченым и Олегом Феоктистовым якобы была организована провокация взятки.

Кроме того, имя Феоктистова как лица, якобы заинтересованного в его уголовном преследовании, называл экс-глава антикоррупционного главка МВД РФ Денис Сугробов, осужденный за превышение полномочий и создание из своих сотрудников преступного сообщества.

По данным СМИ и опрошенных РИА Новости источников, УСБ ФСБ вело, в том числе, оперативное сопровождение дела о взяточничестве теперь уже бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, экс-губернатора Коми Вячеслава Гайзера, главы холдинга "Форум" Дмитрия Михальченко и экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина.