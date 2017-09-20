На перевале Дятлова в Свердловской области умер турист

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сен – РИА Новости. Турист скончался в районе перевала Дятлова на севере Свердловской области, сообщает региональное СУ СК РФ.

"Днём 18 сентября 2017 года в правоохранительные органы города Ивделя поступила информация о скоропостижной смерти мужчины, находившегося в качестве туриста в районе перевала Дятлова в Ивдельском городском округе", — уточняет ведомство.

По информации управления, по факту ведется доследственная проверка. Под Ивдель выехали следователь СКР и сотрудники МЧС, но добраться до тела скончавшегося они пока не могут из-за труднодоступности местности.

"В настоящее время решается вопрос о применении … специальной техники, после чего будут продолжены необходимые мероприятия по выяснению всех обстоятельств инцидента", — отмечает СУ СК.

Перевал получил свое название в память о туристической группе Игоря Дятлова, которая погибла здесь зимой 1959 года. Причину смерти туристов тогда так и не выяснили, выдвигается более 100 версий — от несчастного случая до паранормальных явлений и испытаний военной техники.