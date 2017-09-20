В Москве эвакуировали 14 управ после звонков о "минировании"

Пожарная автомашина у ГУМа в Москве после сообщения о минировании. 13 сентября 2017

Пожарная автомашина у ГУМа в Москве после сообщения о минировании. 13 сентября 2017

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Сразу в 14 московских управ поступили анонимные звонки с угрозой взрывов, проводится эвакуация людей, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

Ранее помощник главы управы Бескудниковского района сообщила РИА Новости, что сотрудников управы эвакуировали из здания управы в связи с угрозой взрыва.

"Звонки с угрозой "минирования" поступили в управы Черемушки, Митино, Бескудниково, Замоскворечье, Теплый Стан, Отрадное, Чертаново, Новогиреево, Покровское-Стрешнево, Молжаниново, Хамовники, Таганская, Преображенская и Алексеевская", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в зданиях управ сейчас проводится проверка.

Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России вторую неделю. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась. Из-за этого, начиная с 12 сентября, в городах России в общей сложности эвакуировали уже свыше 300 тысяч человек.

На прошлой неделе источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что звонки с угрозами о "минировании" по России инициировали люди, связанные с запрещенной группировкой "Исламское государство". По его словам, установлен ряд непосредственных исполнителей звонков, которые находятся за рубежом и будут объявлены в розыск.