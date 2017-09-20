В Липецкой области задержали главу организации "Христианское государство"

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Глава организации "Христианское государство — Святая Русь", которая ранее требовала от кинотеатров отказаться от проката фильма Алексея Учителя "Матильда", Александр Калинин задержан в городе Грязи Липецкой области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"В городе Грязи Липецкой области задержан Александр Калинин, возглавляющий организацию "Христианское государство", которая больше похожа на секту. При нем найдены листовки со словами "За Матильду гореть". Государство борется с любым экстремизмом вне зависимости от религиозной принадлежности", — сообщил источник.

Как сообщалось ранее, организация "Христианское государство — Святая Русь" разослала директорам кинотеатров письма с требованиями отказаться от проката фильма Алексея Учителя "Матильда". В требовании, в частности, говорилось, что любой баннер или афиша фильма будут рассмотрены как "желание унизить святых православной церкви". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что организация, которая называет себя "Христианское государство — Святая Русь" не зарегистрирована в Минюсте, поэтому, по сути, речь идет об угрозах Учителю со стороны анонимных экстремистов, что недопустимо. По словам Пескова, государство будет жестко реагировать на это.

Фильм Алексея Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Задолго до выхода в прокат картина спровоцировала общественные волнения: представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила генпрокуратуру проверить картину.

Студия Учителя в Петербурге ранее подверглась нападению неизвестных. Злоумышленники бросили в окна бутылки с зажигательной смесью, в результате возникло возгорание. Также ранее адвокат режиссера Константин Добрынин сообщал, что неизвестные подожгли автомобиль возле офиса коллегии адвокатов Pen&Paper в Староконюшенном переулке в Москве. Рядом с местом возгорания лежали обрывки бумаги с надписью "За Матильду гореть".