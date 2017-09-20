Свидетель по делу Улюкаева генерал Феоктистов уже не числится в ФСБ

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы в ходе слушаний по делу Алексея Улюкаева огласил поступившее из ФСБ письмо, из которого следует, что генерал Олег Феоктистов является уже бывшим сотрудником, что официально подтверждает информацию источников РИА Новости о его увольнении из органов.

Судя по письму из спецслужбы, Феоктистов — "бывший сотрудник ФСБ", при этом в ведомстве попросили провести его допрос в качестве свидетеля в закрытом режиме, аргументировав это соображениями безопасности. Суд эту просьбу удовлетворил.

При этом ранее, в понедельник, допрос действующего сотрудника ФСБ Алексея Калугина, который опрашивал Улюкаева непосредственно у офиса "Роснефти" 14 ноября 2016 года, проходил в открытом режиме. Калугин рассказал, что действовал по указанию руководителя управления "К" СЭБ ФСБ Ивана Ткачева, который, по данным источника РИА Новости, ранее был подчиненным Феоктистова в УСБ ФСБ.

В конце августа источники РИА Новости сообщили, что генерал Феоктистов увольняется со службы и выходит на пенсию.