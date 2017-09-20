В Москве мужчину обвинили в пяти годах насилия над дочерью

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Мужчину в Москве обвинили в насилии над несовершеннолетней дочерью в течение пяти лет, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

"По версии следствия, в период с 2009 по 2014 год мужчина в квартире жилого дома совершал в отношении малолетней дочери иные насильственные действия сексуального характера", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что с заявлением о противоправных действиях в правоохранительные органы обратились родственники ребенка.

В отношении 47-летнего мужчины возбуждено дело о насильственных действиях сексуального характера. За это преступление закон предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.

Мужчине предъявлено обвинение, в ближайшее время следствие будет ходатайствовать в суде о его аресте.