Суд допросит генерала ФСБ Феоктистова по делу Улюкаева в закрытом режиме

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы в закрытом режиме допросит бывшего сотрудника ФСБ Олега Феоктистова по делу экс-главы Минэкономразвития России Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Такое решение судья приняла по просьбе ФСБ, которая опасалась за безопасность своего бывшего сотрудника. Адвокаты, в свою очередь, настаивали на открытом допросе, поскольку секретных материалов в деле нет.

Свои доказательства суду продолжит представлять сторона обвинения. Всего у нее заявлены 30 свидетелей, ранее суд уже допросил водителя Улюкаева, замглавы МЭР и руководителя Росимущества, гендиректора "ВЭБ Капитала", топ-менеджера "Роснефти" и некоторых других.

Подробнее о деле бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева читайте в справке РИА Новости >>