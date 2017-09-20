На Сахалине сотрудник ДПС спровоцировал ДТП с участием трех автомобилей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 сен — РИА Новости. Полиция Сахалина проводит проверку по сообщениям в СМИ о том, что сотрудник ДПС спровоцировал аварию с участием трех автомобилей, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области в среду.

В интернете появилось видео с регистратора одного из автомобилей, на котором видно, что сотрудник ГИБДД внезапно вышел из потока автомобилей на одной из улиц Южно-Сахалинска, пересек двойную сплошную и с помощью жезла стал тормозить ехавший первым внедорожник. Следовавшие за ним еще две иномарки так резко затормозить не сумели. В результате произошло столкновение трех автомобилей.

"По сообщениям в СМИ, руководство управления ГИБДД УМВД по Сахалинской области назначило проверку для дачи правовой оценки действиям сотрудника", — сообщил представитель пресс-службы.