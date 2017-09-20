"Тверской стрелок" намерен обжаловать приговор

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Осужденный пожизненно за убийство девяти дачников в Тверской области Сергей Егоров будет обжаловать приговор, сообщил РИА Новости в среду его адвокат Тимофей Щербаков.

"Вчера на встрече с подзащитным было решено приговор обжаловать… Мы считаем, что не все обстоятельства учтены судом при вынесении приговора", — сказал он.

Щербаков не уточнил, в какой части приговор будет обжалован и будет ли защита просить о смягчении наказания. Как сообщалось ранее, на судебных заседаниях Егоров заявлял, что примет любое наказание, вплоть до смертной казни.

Массовое убийство произошло в дачном кооперативе "50 лет Октября" в поселке Редкино Конаковского района в начале июня. По данным следствия, во время застолья на даче разгорелась ссора, 45-летний москвич вернулся к обидчикам с охотничьим ружьем и открыл огонь.

Тела трех женщин и пяти мужчин были обнаружены в доме, позже в багажнике припаркованной рядом машины нашли тело женщины. Одной девушке удалось спрятаться от стрелка и позвонить в полицию. Подозреваемого задержали сразу после преступления. Он был пьян и не пытался скрыться.

Тверской областной суд 12 сентября приговорил Егорова к пожизненному заключению.