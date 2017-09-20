В Подмосковье на фоне слухов о "нищей мафии" пропал еще один человек

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В Сергиевом Посаде следователи возбудили уголовное дело об убийстве в связи с исчезновением мужчины, у которого "не было оснований сменить место жительства", сообщает Следственный комитет.

Речь идет о 52-летнем жителе Сергиева Посада Олеге Шкуратько, который вечером 23 июля вышел из дачного дома и пропал. О его местонахождении до сих пор ничего не известно. В СК отмечают, что у мужчины "не было оснований сменить место жительства и прервать общение с близкими родственниками".

По данным прессы, что это не первое такое происшествие в Сергиево-Посадском районе: как сообщают СМИ, там регулярно исчезают пожилые люди и инвалиды, причем их родственники уверены, что пропавших держат в рабстве и заставляют просить милостыню на улицах.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил провести проверки по этому поводу.