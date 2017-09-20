Снятые с выборов в ГД кандидаты в депутаты требуют возместить 7,5 млн руб

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Снятые с выборов в Госдуму 14 кандидатов в депутатов подали в Тверской суд Москвы иск о компенсации более 7,5 миллиона рублей, сообщил РИА Новости адвокат Игорь Трунов, который сам претендовал на место в парламенте.

"Сегодня в Тверской суд подан первый иск от 14 кандидатов в депутаты ГД РФ, лишенных ЦИК РФ избирательного права. Ответчик — министерство финансов РФ. Общий размер морального вреда — 7 миллионов 212 тысяч 692 рубля. Материальный вред — 383 тысячи 258 рублей, но эта цифра еще может вырасти", — сказал защитник.

Он напомнил, что Конституционный суд РФ признал незаконной норму, которая позволяет Центризбиркому снимать с выборов весь партийный список за нарушения в отдельных округах. Именно эти нормы позволили ЦИК снять с выборов весь список РППС, кандидатом в депутаты от которой являлся и Трунов.

В преддверии выборов-2016 Центризбирком отказался заверять списки РППС по одномандатным округам в связи с нарушением порядка выдвижения кандидатов. В частности, в одном из протоколов были указаны 166 кандидатов, а в ЦИК был представлен список на 169 человек. Партия назвала такую причину для отказа заверять списки надуманной.