Опубликовано видео ДТП с командующим ВДВ Сердюковым

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.В сети появилось видео аварии, в которой пострадал командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

ДТП произошло 15 сентября на 1420 километре трассы "Кола" в Мурманской области. По предварительным данным, водитель Chevrolet Lanos не справился с управлением и врезался в микроавтобус Volkswagen Caravelle из воинской колонны, в котором находился генерал-полковник и другие военнослужащие.

Пострадавших доставили в госпиталь. Жизни Сердюкова ничего не угрожает, его состояние удовлетворительное.

В соцсетях появилась информация, что водитель легкового автомобиля скончался, но официального подтверждения она не получила.