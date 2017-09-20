В России из-за угроз "минирования" эвакуировали около 100 тысяч человек

Кинолог с собакой после сообщения о минировании в Москве. Архивное фото

Кинолог с собакой после сообщения о минировании в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Около 100 тысяч человек были эвакуированы во вторник в 14 городах РФ, в том числе в Москве, из-за анонимных звонков с угрозами "минирования", сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

"Проверки и эвакуации людей проводились на 152 объектах. В общей сложности было эвакуировано почти 100 тысяч человек", — сказал собеседник агентства.

Очередная волна массовых анонимных звонков о заложенных взрывных устройствах в торговых и социальных объектах прокатилась во вторник по российским городам. Информация об угрозах "минирования" во вторник приходила из Москвы, Салехарда, Ростова-на-Дону, Волгограда, Екатеринбурга, Астрахани и Воронежа.

Анонимные звонки о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России уже неделю. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась. За неделю в различных городах России, в том числе в Москве, после массовых анонимных звонков о "минировании" эвакуировали более 200 тысяч человек.