Приморский СК проверяет сообщения об избиении детей пьяными подростками

ВЛАДИВОСТОК, 20 сен — РИА Новости. Следователи проводят проверку по сообщению в СМИ о том, что группа пьяных подростков якобы избила детей во Владивостоке, сообщает приморское следственное управление.

Ряд местных СМИ сообщил, что группа пьяных 15–16-летних подростков избила пятерых 12–13-летних детей. Со ссылкой на слова родителей потерпевших издания пишут, что подростки также угрожали похожим на пистолет предметом.

"По сообщению в СМИ информации о том, что на улице Гульбиновича во Владивостоке пьяные подростки избили пятерых малолетних детей СУСК РФ по Приморскому краю проводит доследственную проверку в порядке статей 144, 145 УПК РФ. По результатам всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.