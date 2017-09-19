ДТП в Заполярье: в аварию попал командующий ВДВ Андрей Сердюков

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков попал в автокатастрофу в Кольском районе Мурманской области. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

По информации ведомства, инцидент произошел 15 сентября. Водитель частного автомобиля не справился с управлением и врезался в микроавтобус из воинской колонны, в котором находился генерал-полковник и сопровождавшие его военнослужащие.

Пострадавших доставили в ближайший военный госпиталь. Медики характеризуют состояние здоровья командующего ВДВ как удовлетворительное. Жизни Сердюкова ничего не угрожает, говорится в заявлении оборонного ведомства.

ДТП на трассе "Кола"

Ранее управление МВД России по Мурманской области сообщило, что на 1420 километре трассы "Кола" 15 сентября произошло столкновение трех транспортных средств с участием фургона "Фольксваген Каравелла", который следовал в составе автоколонны.

По информации МВД, микроавтобус после столкновения с автомобилем "Шевроле Ланос" съехал в кювет. Трое пассажиров "Шевроле" были госпитализированы. Позднее в соцсетях появилась информация, что водитель легковушки скончался. Официального подтверждения она не получила.

Кто такой Андрей Сердюков?

Генерал-полковник Андрей Сердюков назначен командующим Воздушно-десантными войсками в октябре 2016 года. Главком ВДВ окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище и Военную академию имени Фрунзе. Участвовал в двух чеченских кампаниях, а также в миротворческой операции в Автономном крае Косово.

По информации СМИ, будущий глава ВДВ руководил специальной операцией в Крыму весной 2014 года по обеспечению мирного возвращения полуострова в состав Российской Федерации.