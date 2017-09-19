СМИ сообщили о новом заявлении отца сбитого в Балашихе мальчика в СК

Дело о гибели мальчика в ДТП в Балашихе (62)

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Отец погибшего в ДТП под Москвой Алёши Шимко обратился в СК с новым заявлением, в котором обвинил экспертов, обнаруживших в крови ребенка алкоголь, в фальсификации доказательств и служебном подлоге, сообщает во вторник издание "Газета.ру" со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ.

Мужчина также утверждает, что эксперты злоупотребили должностными полномочиями и дали заведомо ложные показания, отмечает издание.

"Поводом для обращения стало проведенное по просьбе Шимко независимое судебно-медицинское исследование по медицинскому документу в отношении трупа ребенка (также имеется в распоряжении "Газеты.Ru"). С его помощью Шимко решил проверить выводы, к которым ранее пришли специалисты-судмедэксперты", — пишет издание.

Отец мальчика в заявлении также утверждает, что "вопросы, которые изначально ставили перед экспертами, говорили о попытках получения совершенно конкретных выводов".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников Перейти в фотобанк Обвиняемая по делу о ДТП в Балашихе не говорила по телефону, заявил адвокат "Например, о том, что мальчик сначала упал, а уже после этого попал под колеса автомобиля. По мнению отца и консультирующих его экспертов, все это могло делаться для того, чтобы повлиять на решение следователя, который мог посчитать произошедшее несчастным случаем и на этом основании отказать в возбуждении уголовного дела. Так, если мальчик был пьян, да еще и сам упал на дорогу, вина водителя Ольги Алисовой получалась уже далеко не очевидной", — отмечает газета.

Кроме того, пишет издание, Шимко просит СК проверить его подозрения в том, что эксперты могли вступить в преступный сговор и сделали все, чтобы скрыть важные для следствия данные о повреждениях тела его ребенка.

Шимко также утверждает, что эксперт судебно-медицинской экспертизы города Железнодорожный "Бюро СМЭ" Михаил Клейменов, проводивший забор крови, не произвел ни забор мочи, ни забор тканей почки.

"Написав в своем заключении "сильная степень алкогольного опьянения — 2,7%", судебно-медицинский эксперт должен был указать и фазу интоксикации", — пишет Шимко.

Он также заявляет, что у эксперта имелись документы, которые должны были полностью исключить необходимость проведения тестов на алкоголь.

"Врач скорой помощи по фамилии Печул, проводивший осмотр ребенка и констатировавший его смерть в результате ДТП, отразил в протоколе по факту смерти отсутствие признаков как алкогольного, так и наркотического опьянения. И своим врачебным заключением он снял вопрос о необходимости проведения биохимического анализа на содержание этилового спирта в крови", — пишет в заявлении отец ребенка.

Резонансное ДТП произошло в Балашихе 23 апреля: местная жительница Ольга Алисова за рулем автомобиля насмерть сбила шестилетнего мальчика. Первичная экспертиза выявила алкоголь в крови мальчика, причем в дозе, "соответствующей сильной степени опьянения".

После публикации этой информации в прессе СК РФ возбудил дело о халатности. Была назначена повторная экспертиза, но она, по данным МВД и СК, подтвердила результаты первой. Как это стало возможным, выясняется.

По факту ЧП возбуждено два уголовных дела: о самом ДТП (ведет полиция) и о халатности при проведении экспертизы (занимается Следственный комитет).

Изначально Алисова была отпущена под подписку о невыезде, но после предания делу огласки ее заключили под стражу: следователь установил, что она не проживала по установленному адресу.