Под Ростовом лишили прав мать, привязывавшую детей к кровати

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сен – РИА Новости, Юлия Насулина. Суд Каменского района Ростовской области лишил родительских прав женщину, которая привязывала своих детей к кроватке и коляске, чтобы ее не беспокоили, сообщает прокуратура региона.

По данным ведомства, двоих детей женщина электрическим проводом привязывала к перилам детской кроватки, а годовалого ребенка – к коляске, после чего уходила употреблять спиртные напитки, оставляя детей без присмотра.

Было возбуждено уголовное дело по статье "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним". По делу проводится расследование.

"В защиту интересов малолетних детей городской прокуратурой направлено исковое заявление в суд о лишении женщины родительских прав. Судом исковые требования прокурора удовлетворены, дети переданы органам опеки и попечительства для дальнейшего жизнеустройства", — говорится в сообщении.

Кроме того, по данному факту пять должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности.