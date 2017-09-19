Суд отклонил иск Дадина к ФСИН и администрации карельской колонии

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Железнодорожный суд Московской области отклонил административный иск оппозиционера Ильдара Дадина к ФСИН и администрации карельской колонии о нарушении его прав, сообщил РИА Новости его адвокат Николай Зборошенко.

Дадин известен тем, что он первым в России был осужден за неоднократное участие в несанкционированных акциях.

"Суд отклонил наш иск по всем пунктам. Мы это решение обжалуем — чем небрежней подход наших судов, тем лучше для жалоб в Европейский суд", — сказал адвокат.

Одним из пунктов иска было признание необоснованности этапирования Дадина в Карелию. Также защита требовала признать незаконными дисциплинарные взыскания в отношении Дадина, из-за которых он много времени провел в одиночной камере.

Дадин первым в России был осужден по уголовной статье о неоднократных нарушениях на митингах. В феврале президиум Верховного суда отменил его приговор, сочтя, что уголовное дело было заведено в нарушение формальных сроков привлечения к уголовной ответственности.

Из назначенного наказания в виде 2,5 года лишения свободы Дадину на момент освобождения оставалось отсидеть около пяти месяцев. Железнодорожный суд Подмосковья взыскал в пользу Дадина 2,2 миллиона рублей за незаконное уголовное преследование. Кроме того, защита Дадина уже пожаловалась на незаконное содержание в колонии в Страсбургский суд.