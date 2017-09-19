В Москве арестовали подозреваемого в убийстве спортсмена-ходока Иванова

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Кузьминский суд Москвы санкционировал арест подозреваемого в убийстве спортсмена-ходока Николая Иванова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Карина Каленова.

"Суд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу", — сказала пресс-секретарь.

Ранее тренер легкоатлета Сергей Осипов сообщил агентству "Р-Спорт", что спортсмен-ходок Николай Иванов погиб в Москве от ножевого ранения. Он также сообщил агентству, что Иванов получил ранение, вступившись за девушку.

По подозрению в совершении преступления оперативники уголовного розыска задержали мужчину 1992 года рождения, приехавшего в Москву из Чечни, он полностью признался в содеянном.