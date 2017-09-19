В Екатеринбурге эвакуировали цирк из-за звонка о бомбе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сен – РИА Новости, Ольга Ерачина. Сотрудников цирка эвакуировали во вторник в Екатеринбурге из-за звонка о бомбе, сообщил РИА Новости директор учреждения Анатолий Марчевский.
5.0%Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации
5.5%Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию
75.8%Узнал(а) о случившемся из новостей
13.7%Ничего не слышал(а) об эвакуации
Он добавил, что животные размещены в специальном помещении.
"У нас есть помещение, где они находятся в безопасности", — уточнил директор цирка.
Ранее в Екатеринбурге эвакуировали сотрудников администрации Екатеринбурга. Руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщал РИА Новости, что во вторник в адрес силовых структур Свердловской области поступило несколько электронных писем с текстом криминального характера. Органы внутренних дел совместно с коллегами из УФСБ проводят комплекс мероприятий, направленных на проверку сведений, изложенных в посланиях.
Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России уже неделю. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась. За неделю в различных городах России, в том числе в Москве, после массовых анонимных звонков о "минировании" эвакуировали более 200 тысяч человек.