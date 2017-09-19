В Екатеринбурге эвакуировали цирк из-за звонка о бомбе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сен – РИА Новости, Ольга Ерачина. Сотрудников цирка эвакуировали во вторник в Екатеринбурге из-за звонка о бомбе, сообщил РИА Новости директор учреждения Анатолий Марчевский.

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"Это телефонный террорист. Здесь ("заминированы") три объекта на территории района: большой магазин, цирк и еще какой-то объект. Объявили (эвакуацию). Провели мероприятия, люди вышли на улицу. Цирк сейчас не работает, народу мало. Все необходимые меры приняты. Ждем саперов. Полное спокойствие. Мы все понимаем. Нет никакой паники", — рассказал Марчевский.

Он добавил, что животные размещены в специальном помещении.

"У нас есть помещение, где они находятся в безопасности", — уточнил директор цирка.

Ранее в Екатеринбурге эвакуировали сотрудников администрации Екатеринбурга. Руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщал РИА Новости, что во вторник в адрес силовых структур Свердловской области поступило несколько электронных писем с текстом криминального характера. Органы внутренних дел совместно с коллегами из УФСБ проводят комплекс мероприятий, направленных на проверку сведений, изложенных в посланиях.

Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России уже неделю. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась. За неделю в различных городах России, в том числе в Москве, после массовых анонимных звонков о "минировании" эвакуировали более 200 тысяч человек.