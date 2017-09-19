На Эльбрусе нашли тела шести альпинистов, погибших в разные годы

НАЛЬЧИК, 19 сен – РИА Новости. Тела шестерых альпинистов, погибших в разное время более 10 лет назад, обнаружили спасатели на Эльбрусе за последние несколько дней, сообщил РИА Новости во вторник руководитель Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Абдуллах Гулиев.

"С прошлой пятницы наши ребята совершали облеты Эльбруса на вертолете и обнаружили в разных местах тела шестерых альпинистов. Тела троих из них нашли сегодня на высоте 5500 метров в районе Западной вершины горы", — сказал Гулиев.

По его словам, еще три тела, в том числе одной женщины, были обнаружены на высоте около 5300 метров.

"Тела погибших вытаяли из-под слоя льда и снега из-за жаркой погоды, которая наблюдалась в горах в августе и сентябре", — добавил собеседник агентства.

Он отметил, что личности погибших пока не установлены.

"Этим займутся сотрудники следственного комитета. Предположительно, трое погибли в 2000-х годах. Пока можно лишь сказать, что погибшая женщина – из Санкт-Петербурга, она пропала на Эльбрусе в начале 90-х", — сказал Гулиев.