В Ростове-на-Дону три ТЦ эвакуируют после звонков о "минировании"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сен — РИА Новости. Правоохранительные органы проводят эвакуацию посетителей и работников трех крупных торговых центров в Ростове-на-Дону, анонимные сообщения о "минировании" которых поступили во вторник, заявил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
4.9%Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации
5.5%Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию
75.9%Узнал(а) о случившемся из новостей
13.7%Ничего не слышал(а) об эвакуации
Также из-за информации о минировании эвакуируют" ТЦ "Мега, добавил он.
Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России уже неделю. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась. За неделю в различных городах России, в том числе в Москве, после массовых анонимных звонков о "минировании" эвакуировали более 200 тысяч человек.