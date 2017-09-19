В Ростове-на-Дону три ТЦ эвакуируют после звонков о "минировании"

Массовые звонки о "минировании" зданий в России (86)

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сен — РИА Новости. Правоохранительные органы проводят эвакуацию посетителей и работников трех крупных торговых центров в Ростове-на-Дону, анонимные сообщения о "минировании" которых поступили во вторник, заявил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

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"Есть информация о минировании ТЦ "Рио" и "Талер". Ведется эвакуация", — сказал собеседник.

Также из-за информации о минировании эвакуируют" ТЦ "Мега, добавил он.

Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России уже неделю. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась. За неделю в различных городах России, в том числе в Москве, после массовых анонимных звонков о "минировании" эвакуировали более 200 тысяч человек.