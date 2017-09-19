Тайфун "Талим" повредил крыши 70 домов и двух школ на Сахалине и Курилах

Во время тайфуна Талим. Архивное фото

Во время тайфуна Талим. Архивное фото

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 сен — РИА Новости. Власти Сахалинской области подсчитывают ущерб от прошедшего в понедельник тайфуна "Талим", ураганный ветер повредил крыши 70 домов и двух школ, сообщает во вторник пресс-служба губернатора региона.

​Тропический тайфун обрушился на Сахалинскую область накануне. Он принес с собой сильные дожди и ветер. На Курильских островах скорость порывов достигала 40 метров в секунду.

"Всего циклон повредил крыши 70 домов. В Южно-Курильском районе повреждения получили пять кровель многоквартирных домов. А в соседнем округе – Курильском – стихия в райцентре разрушила фасад школы и шесть дымоходов жилых зданий", — говорится в сообщении.

Кроме того, ветер повредил кровлю школы в селе Восточном Макаровского района.

Местные власти уже приступили к восстановительным работам.

Из-за обильных осадков в Южно-Сахалинске уже принято 34 обращения о подтоплениях от жителей многоквартирных домов, в Корсакове — 37.

"Аварийно-восстановительные работы на поврежденных кровлях многоэтажек в областном центре развернутся в самое ближайшее время. Подобным образом намерены действовать и власти Корсаковского района", — сообщили в пресс-службе.