В Салехарде телефонные террористы "заминировали" две гостиницы и школу

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 сен — РИА Новости. Школу и две гостиницы в Салехарде эвакуировали днем во вторник после анонимных звонков о взрывных устройствах, угрозы не подтвердились, заявили РИА Новости в управлении МВД по ЯНАО.

"Сообщения поступили о взрывных устройствах в гостиницах "Обь" и "Арктика", а также в третьей школе. Была эвакуация. Подозрительные предметы не найдены", — рассказал собеседник агентства.

На прошлой неделе аналогичные сообщения были зафиксированы в другом крупном городе Ямало-Ненецкого автономного округа — Новом Уренгое. После звонков неизвестных были эвакуированы посетители и персонал местного дома культуры, двух торговых центров и одного административного объекта. Правоохранительные органы, проверив здания, также не обнаружили ничего подозрительного.

Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России вторую неделю. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, за неделю в различных городах России, в том числе в Москве, после массовых анонимных звонков о "минировании" эвакуировали более 200 тысяч человек.