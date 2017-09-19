В Еврейской АО охотник выжил после нападения медведя

ХАБАРОВСК, 19 сен — РИА Новости. Житель Еврейской автономной области госпитализирован с травмами после встречи с медведем в тайге, сообщил РИА Новости представитель УМВД РФ по региону.

"В УМВД из областной больницы поступило сообщение, что к ним доставлен охотник, который получил травмы во время встречи с медведем в тайге. Это произошло в районе села Трек Облученского района, что в 1,5 часах езды от областного центра — города Биробиджана", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что, по данным местных СМИ, пострадавший получил травму лица. "Криминального состава в этом происшествии нет, от пострадавшего, а также от главы поселения заявлений в полицию не поступало, и данных о том, что медведь угрожает жителям поселка, у нас нет. Но если будет вероятность того, что животное несет угрозу, мы примем необходимые меры", — сказал представитель УМВД.

Случаи встречи людей и диких животных на Дальнем Востоке происходят нередко, некоторые из них заканчиваются трагически. Так, в сентябре прошлого года медведь напал на сотрудника геологоразведочной экспедиции в Якутии. Медведя застрелили. В мае того же года в Хабаровском крае от лап хищника погиб сотрудник строительной организации, который отправился на рыбалку. В ноябре 2015 года в Хабаровском крае медведь убил в тайге охотника и его собаку. А в 2013 году у сельского кладбища в Николаевском районе края от лап медведя погибла 82-летняя женщина.