В Томской области патрульная машина Росгвардии сбила девочку

НОВОСИБИРСК, 19 сен – РИА Новости. Патрульный автомобиль отдела вневедомственной охраны Росгвардии сбил переходившую дорогу восьмилетнюю девочку в закрытом городе-спутнике Томска Северске, она госпитализирована, сообщает Следственное управление СК РФ по Томской области.

"Следственными органами Следственного комитета РФ проводится проверка по факту ДТП с участием сотрудника отдела вневедомственной охраны по ЗАТО Северск управления Росгвардии по Томской области, в результате которого пострадала восьмилетняя девочка", — говорится в сообщении.

По предварительным данным СК, во вторник примерно в 15.00 (11.00 мск) на проспекте Коммунистическом водитель патрульной машины сбил ребенка, который переходил дорогу. Девочка доставлена в больницу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.