ХАБАРОВСК, 19 сен — РИА Новости. Семья чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева, убитого в Хабаровске в уличной драке, надеется на полное, предусмотренное законом, наказание для обвиняемого, сообщил РИА Новости во вторник адвокат семьи Евгений Швецов.
"Семья Драчевых надеется на справедливое и полное, предусмотренное законом, наказание за это умышленное преступление", — сказал Швецов.
Адвокат выразил сомнение, что между Драчевым и Аллахверановым могли быть давние неприязненные отношения. "Преступление совершено не на почве неприязненных отношений потому, что отношений у них не было и Андрей не конфликтовал ни с кем", — подчеркнул собеседник.
"Что касается того, почему обвиняемый пришел с повинной, могу предположить, что это работа УФСБ или правоохранительных органов. Вероятно, они донесли до него мысль, что лучше прийти самому", — предположил Швецов.
Утром 20 августа у кафе "Галерея" в центре Хабаровска произошел конфликт между Драчевым и Аллахверановым. В результате драки Драчев получил удар, упал и потерял сознание. Его увезли в больницу, где он скончался, по предварительным данным, от черепно-мозговой травмы. Второй участник драки с места происшествия скрылся.