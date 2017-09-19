ХАБАРОВСК, 19 сен — РИА Новости. Семья чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева, убитого в Хабаровске в уличной драке, надеется на полное, предусмотренное законом, наказание для обвиняемого, сообщил РИА Новости во вторник адвокат семьи Евгений Швецов.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в убийстве пауэрлифтера Анар Алияр оглы Аллахверанов пришел в следственный комитет с явкой с повинной. Планируется, что его отправят в СИЗО, так как суд еще на минувшей неделе заочно арестовал Аллахверанова. Мужчина обвиняется по статье "убийство при отягчающих обстоятельствах из хулиганских побуждений", максимальное наказание по которой предусматривает пожизненное лишение свободы.

"Семья Драчевых надеется на справедливое и полное, предусмотренное законом, наказание за это умышленное преступление", — сказал Швецов.

Адвокат выразил сомнение, что между Драчевым и Аллахверановым могли быть давние неприязненные отношения. "Преступление совершено не на почве неприязненных отношений потому, что отношений у них не было и Андрей не конфликтовал ни с кем", — подчеркнул собеседник.

Так же он отметил, что обвиняемый ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов, а его брат в настоящее время отбывает наказание за избиение мужчины. По словам Швецова, несколько лет назад преступная группировка, куда входили оба брата, была разоблачена полицейскими.

"Что касается того, почему обвиняемый пришел с повинной, могу предположить, что это работа УФСБ или правоохранительных органов. Вероятно, они донесли до него мысль, что лучше прийти самому", — предположил Швецов.

Утром 20 августа у кафе "Галерея" в центре Хабаровска произошел конфликт между Драчевым и Аллахверановым. В результате драки Драчев получил удар, упал и потерял сознание. Его увезли в больницу, где он скончался, по предварительным данным, от черепно-мозговой травмы. Второй участник драки с места происшествия скрылся.