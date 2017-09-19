Здание правительства Мурманской области эвакуировали из-за звонка с угрозой

МУРМАНСК, 19 сен — РИА Новости. Сотрудники правительства Мурманской области эвакуированы из здания в центре города во вторник днем из-за звонка с угрозой, сообщил РИА Новости руководитель аппарата правительства региона Светлана Поверичева.

"Поступил звонок о том, что здание заминировано. Все сотрудники организованно покинули помещение", — сказала Поверичева.

Она также добавила, что есть информация об угрозе взрыва в других зданиях города. В правоохранительных органах информацию пока не комментируют.