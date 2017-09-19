В Петербурге двое детей и трое взрослых пострадали при пожаре в жилом доме

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Пять человек, в том числе двое детей, пострадали в результате пожара в девятиэтажном жилом доме в Приморском районе Санкт-Петербурга, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

"Пожар в квартире на пятом этаже ликвидирован на площади 70 квадратных метров. Пострадали пять человек, в том двое детей", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии. Из дома эвакуировано 10 человек.

По данным МЧС, сообщение о пожаре по адресу: проспект Авиаконструкторов, дом 20 — поступило в начале восьмого утра. В пятикомнатной квартире общей площадью 90 квадратных метров выгорели кухня, коридор и три комнаты на площади 70 квадратных метров.

К ликвидации пожара привлекались шесть единиц техники, всего 24 человека.