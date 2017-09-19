Тренера из Рязани будут судить за ДТП, где погибли трое детей-спортсменов

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Тренера-преподавателя спортивной школы из Рязани будут судить за нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель трех детей-спортсменов в аварии в Подмосковье, сообщает главк Следственного комитета России по Московской области.
При этом следователи выяснили, что водитель "Газели" видел выехавшую на встречную полосу иномарку и тормозил, но не смог из-за близости автомобиля избежать столкновения. В результате ДТП в автомобиле "Рено" погибли трое детей в возрасте 12 и 13 лет, а также пострадал 13-летний ребенок.
"В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении главка.