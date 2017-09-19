Баста попытается обжаловать приговор по делу об оскорблениях Децла

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сен – РИА Новости, Иван Капустин. Рэп-исполнитель Василий Вакуленко (Баста/Ноггано) попытается обжаловать приговор Октябрьского районного суда Ростова-на-Дону по делу об оскорблениях в соцсетях другого рэпера – Кирилла Толмацкого (Децл), сообщил РИА Новости представитель суда.

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону в середине августа обязал Вакуленко выплатить Толмацкому 350 тысяч рублей по факту оскорблений в соцсетях. Изначально Децл подал в суд четыре иска на общую сумму в 4 миллиона рублей. Позже все иски были объединены в один. В ходе судебного следствия рассматривались четыре предположительно оскорбительные реплики Басты в социальных сетях.

"Апелляционная жалоба была подана Вакуленко в срок, Ростовский областной суд назначил рассмотрение апелляционной жалобы на 31 октября 2017 года", — сказал собеседник агентства.

Как заявлял в суде представитель Вакуленко, ни одна из четырех реплик в Twitter не оскорбляет Толмацкого, он не испытал из-за них никаких моральных страданий. По мнению Басты, Толмацкий, подавая суд, пытается "привлечь внимание к своей персоне". Представитель Толмацкого Роман Лалаян во время судебного заседания настаивал на признании опубликованных в соцсетях сведений недействительными, порочащими честь и достоинство, а также просил суд обязать Вакуленко удалить записи. По мнению Лалаяна, имеет место быть травля со стороны Вакуленко, который "на протяжении года оскорбляет человека".

Суд в Ростове, родном городе Вакуленко, в декабре 2016 года уже взыскал с него 50 тысяч рублей в пользу Толмацкого в ходе рассмотрения иска о защите чести и достоинства. Изначально истец требовал признать факт оскорбления, взыскать с Вакуленко 1 миллион рублей и удалить порочащую, по его мнению, запись из социальных сетей.

Конфликт исполнителей начался с того, что Толмацкий в своем Twitter пожаловался на громкую музыку в клубе Вакуленко, на что тот, тоже в Twitter, грубо ему ответил. Именно это и стало поводом для первого иска.