Бывшего вице-губернатора Приморья перевели под домашний арест

ВЛАДИВОСТОК, 19 сен — РИА Новости. Фрунзенский районный суд Владивостока изменил меру пресечения бывшему вице-губернатору Приморья Олегу Ежову с ареста на домашний арест, сообщил РИА Новости представитель суда.

По данным СК, Ежов подписал акты о приеме строительно-монтажных работ по государственному контракту на строительство пожарного депо, часть которых не была выполнена, ущерб превысил 24,6 миллиона рублей.

Бывший вице-губернатор курировал вопросы градостроительства, регионального государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства. С должности он уволился 30 апреля 2016 года, 4 мая был задержан, а 5 мая — арестован.

"На основании постановления от 19 сентября Ежову заменена мера пресечения с заключения под стражу на домашний арест на три месяца – до 27 декабря", — сказал собеседник агентства.