РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

Явился с повинной: обвиняемый в убийстве пауэрлифтера Драчева сдался ФСБ

Сюжет:
Убийство чемпиона мира по пауэрлифтингу в Хабаровске (25)
10:4219.09.2017
(обновлено: 10:50 19.09.2017)
013950
© Фото : аккаунт Анара Аллахверанова в InstagramПодозреваемый в убийстве Андрея Драчева Анар Аллахверанов. Архивное фотоПодозреваемый в убийстве Андрея Драчева Анар Аллахверанов. Архивное фото
© Фото : аккаунт Анара Аллахверанова в Instagram

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Житель Хабаровского края Анар Алияр оглы Аллахверанов, обвиняемый в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева, сдался правоохранительным органам. Он уже дает показания следователям, рассказал РИА Новости представитель пресс-службы краевого управления ФСБ.

После допроса мужчину доставят в хабаровский СИЗО-1.

Ранее Аллахверанова объявили в федеральный и международный розыск и заочно арестовали.

Что произошло

Утром 20 августа у кафе "Галерея" в центре Хабаровска произошла драка между двумя мужчинами, одним из которых был пауэрлифтер Андрей Драчев.

Видео драки, в которой погиб чемпион мира по пауэрлифтингу Драчев
Видео убийства Драчева пока не подтверждает, что его могли предотвратить
Конфликт попал на записи камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как неизвестный бьет Драчева ногой в голову, после чего тот падает, однако нападавший продолжает наносить ему удары.

Драчева увезли в больницу, где он скончался, по предварительным данным, от черепно-мозговой травмы. Второй участник драки с места происшествия скрылся.

Администратор кафе рассказала, что охранник заведения видел, как мужчины дерутся, но вмешиваться не стал. По ее словам, "ему сказали не лезть, потому что это была драка один на один".

Позднее в МВД назвали имя второго участника драки. Им оказался уроженец Амурска Хабаровского края Аллахверанов Анар Алияр оглы 1992 года рождения. За информацию о его местонахождении полиция пообещала вознаграждение в 500 тысяч рублей.

Следствие расследует уголовное дело по статье "Убийство, совершенное из хулиганских побуждений", которая предусматривает до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

Халатность Росгвардии

Позднее в Хабаровске возбудили еще одно уголовное дело — о халатности. Обвинения предъявили сотрудникам Росгвардии.

На церемонии прощания с погибшим чемпионом мира и Европы по пауэрлифтингу Андреем Драчевым в Хабаровске. 24 августа 2017
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
СК проверит, могли ли в Росгвардии предотвратить убийство Драчева
Под подозрение попали двое сотрудников управления вневедомственной охраны. Отмечается, что именно из-за их бездействия произошла драка, в ходе которой Драчев получил травмы, а затем скончался в больнице.

"Сотрудники не выполнили свои должностные обязанности, не пресекли совершение противоправных действий, не задержали злоумышленника, не доставили его в отдел полиции для разбирательств и уехали с места происшествия", — подчеркнули в ведомстве.

По мнению зампреда комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с ОНК Михаила Аничкина, сотрудники Росгвардии обязаны были  остановить драку. По его словам, расследование покажет, почему они не предотвратили убийство.

Как рассказал адвокат, специалист по уголовному праву Алексей Синицын, гвардейцам грозит до пяти лет лишения свободы.

Реакция общественности

Спортсмены силовых видов спорта и спортивных единоборств Хабаровска готовят петицию с требованием наказать виновного.

"Пока точная формулировка не определена, но суть в том, чтобы виновный в трагедии не ушел от ответственности, и в том, чтобы подобных ситуаций избежать в дальнейшем", — сказал президент Хабаровской краевой федерации пауэрлифтинга Валентин Дедюля.

Член Центрального штаба ОНФ Михаил Старшинов призвал усилить контроль за школами новых видов единоборств. В качестве примера он привел опыт советского прошлого, когда "одни секции восточных единоборств были вообще под запретом, а другие находились под жесточайшим надзором со стороны правоохранительных органов, включая КГБ".

Церемония прощания с Андреем Драчевым в Хабаровске
© Фото : РИА "Восток-Медиа — Хабаровск" / Мария Игнатьева
Хабаровск простился с убитым в драке чемпионом по пауэрлифтингу Драчевым
В свою очередь, глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт поручил проверить спортивные клубы, где обучают контактным единоборствам. Он взял ход расследования убийства пауэрлифтера под личный контроль.

Не первый случай

В конце июля в Бурятии обнаружили тело двукратного победителя юниорского чемпионата Европы по борьбе 20-летнего Юрия Власко с признаками насильственной смерти. По данным следствия, он погиб в результате драки на берегу Байкала.

Отмечается, что на борца напали два человека. Один из них нанес спортсмену удар ножом в грудь, а второй — не менее семи ударов металлическим прутом по голове. Позднее обоих подозреваемых задержали.

Молодой человек входил в молодежную сборную России, был перспективным спортсменом в полутяжелом весе, выступал за Бурятию, Иркутскую область и Красноярский край.

В пятницу, 15 сентября, в Москве неизвестный напал с ножом на спортсмена-ходока Николая Иванова. Он скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу. 23-летний Иванов был призером юниорских и юношеских соревнований, выступал за Москву и Костромскую область.

Комментировать
Происшествия
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена