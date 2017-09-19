Явился с повинной: обвиняемый в убийстве пауэрлифтера Драчева сдался ФСБ

Убийство чемпиона мира по пауэрлифтингу в Хабаровске (25)

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Житель Хабаровского края Анар Алияр оглы Аллахверанов, обвиняемый в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева, сдался правоохранительным органам. Он уже дает показания следователям, рассказал РИА Новости представитель пресс-службы краевого управления ФСБ.

После допроса мужчину доставят в хабаровский СИЗО-1.

Ранее Аллахверанова объявили в федеральный и международный розыск и заочно арестовали.

Что произошло

Утром 20 августа у кафе "Галерея" в центре Хабаровска произошла драка между двумя мужчинами, одним из которых был пауэрлифтер Андрей Драчев.

Конфликт попал на записи камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как неизвестный бьет Драчева ногой в голову, после чего тот падает, однако нападавший продолжает наносить ему удары.

Драчева увезли в больницу, где он скончался, по предварительным данным, от черепно-мозговой травмы. Второй участник драки с места происшествия скрылся.

Администратор кафе рассказала, что охранник заведения видел, как мужчины дерутся, но вмешиваться не стал. По ее словам, "ему сказали не лезть, потому что это была драка один на один".

Позднее в МВД назвали имя второго участника драки. Им оказался уроженец Амурска Хабаровского края Аллахверанов Анар Алияр оглы 1992 года рождения. За информацию о его местонахождении полиция пообещала вознаграждение в 500 тысяч рублей.

Следствие расследует уголовное дело по статье "Убийство, совершенное из хулиганских побуждений", которая предусматривает до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

Халатность Росгвардии

Позднее в Хабаровске возбудили еще одно уголовное дело — о халатности. Обвинения предъявили сотрудникам Росгвардии.

Под подозрение попали двое сотрудников управления вневедомственной охраны. Отмечается, что именно из-за их бездействия произошла драка, в ходе которой Драчев получил травмы, а затем скончался в больнице.

"Сотрудники не выполнили свои должностные обязанности, не пресекли совершение противоправных действий, не задержали злоумышленника, не доставили его в отдел полиции для разбирательств и уехали с места происшествия", — подчеркнули в ведомстве.

По мнению зампреда комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с ОНК Михаила Аничкина, сотрудники Росгвардии обязаны были остановить драку. По его словам, расследование покажет, почему они не предотвратили убийство.

Как рассказал адвокат, специалист по уголовному праву Алексей Синицын, гвардейцам грозит до пяти лет лишения свободы.

Реакция общественности

Спортсмены силовых видов спорта и спортивных единоборств Хабаровска готовят петицию с требованием наказать виновного.

"Пока точная формулировка не определена, но суть в том, чтобы виновный в трагедии не ушел от ответственности, и в том, чтобы подобных ситуаций избежать в дальнейшем", — сказал президент Хабаровской краевой федерации пауэрлифтинга Валентин Дедюля.

Член Центрального штаба ОНФ Михаил Старшинов призвал усилить контроль за школами новых видов единоборств. В качестве примера он привел опыт советского прошлого, когда "одни секции восточных единоборств были вообще под запретом, а другие находились под жесточайшим надзором со стороны правоохранительных органов, включая КГБ".

Не первый случай

В свою очередь, глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт поручил проверить спортивные клубы, где обучают контактным единоборствам. Он взял ход расследования убийства пауэрлифтера под личный контроль.

В конце июля в Бурятии обнаружили тело двукратного победителя юниорского чемпионата Европы по борьбе 20-летнего Юрия Власко с признаками насильственной смерти. По данным следствия, он погиб в результате драки на берегу Байкала.

Отмечается, что на борца напали два человека. Один из них нанес спортсмену удар ножом в грудь, а второй — не менее семи ударов металлическим прутом по голове. Позднее обоих подозреваемых задержали.

Молодой человек входил в молодежную сборную России, был перспективным спортсменом в полутяжелом весе, выступал за Бурятию, Иркутскую область и Красноярский край.

В пятницу, 15 сентября, в Москве неизвестный напал с ножом на спортсмена-ходока Николая Иванова. Он скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу. 23-летний Иванов был призером юниорских и юношеских соревнований, выступал за Москву и Костромскую область.