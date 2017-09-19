МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Уже свыше 200 тысяч человек эвакуировали за неделю в различных городах России, в том числе в Москве, с начала массовых анонимных звонков о "минировании", сообщил во вторник РИА Новости источник в экстренных службах.
4.9%Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации
5.5%Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию
75.9%Узнал(а) о случившемся из новостей
13.7%Ничего не слышал(а) об эвакуации
"Общее число эвакуированных в РФ с прошлого вторника превысило 200 тысяч человек. По предварительным данным, всего уже "заминировано" почти 700 объектов", — сказал собеседник агентства.
Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России уже неделю. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась.
О ситуации проинформирован Владимир Путин, сейчас принимаются все меры для поиска виновных, заявлял журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
*Террористическая организация, запрещенная в России.