Более 200 тысяч человек эвакуировали в РФ за неделю из-за звонков анонимов

Массовые звонки о "минировании" зданий в России (83)

Сотрудник полиции в стоит оцеплении в центре Санкт-Петербурга. 14 снетября 2017

Сотрудник полиции в стоит оцеплении в центре Санкт-Петербурга. 14 снетября 2017

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Уже свыше 200 тысяч человек эвакуировали за неделю в различных городах России, в том числе в Москве, с начала массовых анонимных звонков о "минировании", сообщил во вторник РИА Новости источник в экстренных службах.

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Только накануне после звонков с угрозой взрыва в 11 городах были эвакуированы, в общей сложности, более 19 тысяч человек. В Москве, в частности, проводилась эвакуация в ряде префектур, управ, торговых центрах и ресторанах.

"Общее число эвакуированных в РФ с прошлого вторника превысило 200 тысяч человек. По предварительным данным, всего уже "заминировано" почти 700 объектов", — сказал собеседник агентства.

Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России уже неделю. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась.

На прошлой неделе источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что звонки с угрозами о "минировании" по России инициировали люди, связанные с запрещенной группировкой "Исламское государство" . По его словам, установлен ряд непосредственных исполнителей звонков, которые находятся за рубежом и будут объявлены в розыск.

О ситуации проинформирован Владимир Путин, сейчас принимаются все меры для поиска виновных, заявлял журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

*Террористическая организация, запрещенная в России.