Во Владивостоке школьница выжила после того, как ее сбил поезд

ВЛАДИВОСТОК, 19 сен — РИА Новости. Школьница во Владивостоке выжила после того, как ее сбил поезд, отделавшись переломом ноги, сообщает УТ МВД РФ по ДФО.

"По предварительной информации установлено, что двое несовершеннолетних девочек в возрасте 15 лет направлялись через железнодорожные пути к морю. Заметив подростков, машинист маневрового поезда применил экстренное торможение для предотвращения наезда на несовершеннолетних. Одна девушка, увидев поезд, успела отпрыгнуть в сторону, вторая растерялась. Столкновения избежать не удалось", — говорится в сообщении.

По данным управления, девочка получила открытый перелом правого бедра. Ее госпитализировали. Сейчас жизни и здоровью подростка ничего не угрожает.

По данному факту проводится проверка.