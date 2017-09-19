Обвиняемый в убийстве чемпиона по пауэрлифтингу Драчева пришел с повинной

ХАБАРОВСК, 19 сен — РИА Новости. Житель Хабаровского края Анар Алияр оглы Аллахверанов, которого обвиняют в убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева, сдался правоохранительным органам, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы управления ФСБ по Хабаровскому краю.

Ранее Аллахверанова объявили в федеральный и международный розыск и заочно арестовали.

"В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий, проведенных хабаровским УФСБ совместно с МВД, Анар Аллахверанов был склонен к явке с повинной", — сказал представитель пресс-службы, добавив, что сейчас обвиняемый дает показания следователям.

Как отмечает региональный главк СК, после допроса Аллахверанова доставят в хабаровский СИЗО-1.

Драка между Аллахверановым и Драчевым произошла утром 20 августа у кафе "Галерея" в центре Хабаровска. На видео с камер наблюдения, запечатлевших конфликт, видно, как Аллахверанов наносит Драчеву удар ногой в голову, после чего тот падает и теряет сознание. Его увезли в больницу, где он скончался — по предварительным данным, от черепно-мозговой травмы.

Андрей Драчев был чемпионом мира и Европы по пауэрлифтингу. Тридцатидвухлетний спортсмен выступал в категории до 120 килограммов. После завершения карьеры он занимался бодибилдингом.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство", наказание по которой предусматривает до 20 лет лишения свободы либо пожизненный срок.