Суд по делу бывшего губернатора Сахалина отложили до 25 сентября

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 сен – РИА Новости. Суд по уголовному делу бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, который обвиняется в коррупции, отложен до 25 сентября, сообщил РИА Новости представитель суда.

"Заседание отложено до понедельника из-за болезни основного адвоката Александра Хорошавина и для того, чтобы новый защитник Дмитрий Слатов смог ознакомиться с материалами дела", — рассказал собеседник агентства.

В понедельник к защите Хорошавина приступил Слатов, который попросил месяц на ознакомление с делом. Материалы уголовного дела насчитывают 160 томов, к тому же адвокату необходимо ознакомиться с протоколом судебного заседания, которое длится уже полгода.

Гособвинитель Евгений Евстафьев ходатайствовал о существенном сокращении этого срока, предложив дать защитнику неделю.

Ранее суд неоднократно откладывали из-за болезни основного фигуранта дела — Хорошавина, он был госпитализирован в южно-сахалинскую городскую больницу прямо из зала суда. С июля он жалуется на высокое давление и загрудинные боли. Адвокат сообщала, что ее подзащитный перенес микроинсульт.

Хорошавин и его бывшие подчиненные обвиняются во взятках на общую сумму в 522 миллиона рублей. Дело рассматривается в городском суде Южно-Сахалинска с марта.