Тайфун "Талим" миновал Приморский край

ВЛАДИВОСТОК, 19 сен — РИА Новости. Тайфун "Талим", бушевавший в Японии, а после накрывший Сахалин, прошел мимо Приморья, сообщила во вторник администрация края.

"Администрацией края заблаговременно были предприняты все необходимые меры. Сейчас опасность миновала, но все службы готовы в случае необходимости встретить стихию и справиться с ее последствиями", – сказал и.о. директора департамента гражданской защиты Приморского края Валерий Максунов.

Ранее в связи с подходом тайфуна все службы привели в готовность. Главам северных территорий края, где ожидался удар стихии, – Дальнегорска, Кавалеровского, Ольгинского и Тернейского районов – было поручено сформировать оперативные группы.

Тайфун "Талим" пришел на Дальний Восток во второй половине дня понедельника. На Сахалине он сопровождался ливнями и ураганным ветром. Паромная переправа, связывающая островной регион с материком, закрыта до улучшения погодных условий, ориентировочно до 20 сентября.