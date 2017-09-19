В Приморье иномарка врезалась в автобус

ВЛАДИВОСТОК, 19 сен — РИА Новости. Два человека погибли и девять получили травмы в результате столкновения автобуса с иномаркой, водитель которой был лишен прав, сообщает управление МВД по Приморскому краю.

ДТП произошло в Партизанске.

"Установлено, что 35-летний водитель автомобиля Kia Forte, двигаясь со стороны улицы Гоголевская в сторону Магистральной, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автобусом ПАЗ. В результате автоаварии погибли водитель и 38-летний пассажир Kia. Девять пассажиров автобуса — мужчины в возрасте 35-56 лет — направлены на амбулаторное лечение", — говорится в сообщении.

По данным полиции, стаж вождения обоих водителей составил 17 лет. Водитель Kia в августе был лишен права управления сроком на 18 месяцев.

По факту ДТП полиция проводит проверку.