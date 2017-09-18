МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Посетителей двух ресторанов в центре Москвы и ночного клуба на западе столицы эвакуируют после анонимных сообщений о "минировании", всего из зданий выведены около 200 человек, сообщил РИА Новости в понедельник источник в экстренных службах.

"Из ресторана Lookin Rooms и ресторана Chips в ЦАО эвакуированы 100 человек, еще 80 человек — из ночного клуба "Лондон" на западе Москвы", — сказал собеседник агентства.

Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России уже более недели. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась. Ранее источник РИА Новости в экстренных службах сообщил, что свыше 7,5 тысячи человек эвакуировали в понедельник в семи субъектах РФ, включая Москву, после анонимных звонков о "минировании" более 50 объектов с массовым пребыванием людей.

На прошлой неделе источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что звонки с угрозами о "минировании" по России инициировали люди, связанные с террористической группировкой "Исламское государство*" (ИГ*, запрещена в РФ). По его словам, установлен ряд непосредственных исполнителей звонков, которые также находятся за пределами России. Источник отметил, что эти лица будут объявлены в международный розыск.

О ситуации проинформирован Владимир Путин, сейчас принимаются все меры для поиска виновных, заявлял журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

*Запрещенная в России террористическая организация