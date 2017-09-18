МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Посетителей и персонал трех торговых центров в разных районах Москвы эвакуируют после анонимных сообщений о "минировании", из ТЦ "Метрополис" на севере столицы уже эвакуировали порядка 2 тысяч человек, заявил РИА Новости источник в экстренных службах.

"Поступили звонки с угрозой взрывов торговых центров "Атриум", "Европейский" и "Метрополис", проводится эвакуация", — сказал собеседник агентства.

Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России уже более недели. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась. Ранее источник РИА Новости в экстренных службах сообщил, что свыше 7,5 тысячи человек эвакуировали в понедельник в семи субъектах РФ, включая Москву, после анонимных звонков о "минировании" более 50 объектов с массовым пребыванием людей.