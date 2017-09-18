На юге Москвы застрелили гражданина Азербайджана

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Гражданина Азербайджана застрелили в упор из пистолета на юге Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Обнаружено тело гражданина Азербайджана на Харьковском проезде. Уже установлено, что его застрелили в упор", — сказал собеседник агентства.

По его словам, рассматривается версия заказного убийства. "По имеющимся данным, убийство было тщательно спланировано. Возможно, оно было заказным", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт обнаружения тела, не уточнив подробностей.