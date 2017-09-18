В Нижнем Новгороде двух подростков подозревают в заказном убийстве

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сен – РИА Новости. Двое 15-летних подростков в Нижнем Новгороде подозреваются в заказном убийстве мужчины, с которым конфликтовала мать одного из мальчиков, сообщает СУСК по Нижегородской области.
В августе после обнаружения тела 54-летнего мужчины с признаками насильственной смерти следователи завели уголовное дело по статье "причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего".
По версии следствия, подозреваемая предложила своему сыну 25 тысяч рублей за убийство их соседа по коммунальной квартире, с которым у неё были конфликты на бытовой почве. Сын подозреваемой, по информации СУСК, согласился и рассказал о своих планах другу. Вечером 6 августа подростки, "реализуя свой преступный умысел, предложили потерпевшему пойти с ними в лесной массив для поиска наркотических средств (закладок)", отмечает следствие.
Все подозреваемые задержаны, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение, добавляет следственное управление.