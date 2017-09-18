В Нижнем Новгороде двух подростков подозревают в заказном убийстве

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сен – РИА Новости. Двое 15-летних подростков в Нижнем Новгороде подозреваются в заказном убийстве мужчины, с которым конфликтовала мать одного из мальчиков, сообщает СУСК по Нижегородской области.

В августе после обнаружения тела 54-летнего мужчины с признаками насильственной смерти следователи завели уголовное дело по статье "причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего".

"В ходе расследования установлено, что к совершению данного преступления причастны два 15-летних подростка и 39-летняя мать одного из них", — говорится в сообщении. В региональном управлении СК пояснили, что дело может быть переквалифицировано на другую статью УК.

По версии следствия, подозреваемая предложила своему сыну 25 тысяч рублей за убийство их соседа по коммунальной квартире, с которым у неё были конфликты на бытовой почве. Сын подозреваемой, по информации СУСК, согласился и рассказал о своих планах другу. Вечером 6 августа подростки, "реализуя свой преступный умысел, предложили потерпевшему пойти с ними в лесной массив для поиска наркотических средств (закладок)", отмечает следствие.

"Находясь в безлюдном месте, расположенном недалеко от озера Сортировочное Канавинского района г. Нижний Новгород, подростки нанесли мужчине множественные удары бейсбольной битой по голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте", — заявляет СУ СК.

Все подозреваемые задержаны, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение, добавляет следственное управление.