В Москве суд разрешил ФСБ не рассекречивать данные о смерти Валленберга

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Мещанский суд Москвы разрешил ФСБ не рассекречивать данные о заключении на Лубянке и смерти шведского дипломата Рауля Валленберга, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Таким образом, суд отклонил иск его племянницы, которая просила ознакомить ее с рядом документов.

"В удовлетворении исковых требований отказать", — огласила решение судья.

Как выяснилось на заседании, Мари Дюпри направила в ФСБ три запроса с просьбой предоставить журналы перемещений Лефортовской тюрьмы и внутренней тюрьмы на Лубянке, журналы вызова на допрос и другие документы без изъятий и в полном объеме. На все запросы она получила отказ.

В ведомстве ссылались на тот факт, что в документах упоминаются и личные данные других людей, раскрывать которые родственникам Валленберга оно не может в соответствии с законодательством. "Помимо этого, архивные материалы были предоставлены российско-шведской комиссии, они были опубликованы и сейчас находятся в открытом доступе", — напомнил представитель ФСБ.

По его словам, Мари Дюпри из всех запрошенных документов могла законно претендовать только на три журнала, и все эти документы опубликованы.

Ее представитель Иван Павлов назвал "циничной" заботу ФСБ о "частной жизни жертв репрессий, которые их же предшественники устроили".

"Никакого отношения ФСБ не имеет к событиям 1945 года. Мы просто храним эти документы", — возразил представитель ведомства, пояснив, что служба не является правопреемником КГБ, а была создана из Службы контрразведки. По его словам, гриф "секретно" с документов будет снят в 2020-2022 годах.

"Валленберг был руководителем резидентуры разведки Рибентропа в Венгрии, и как сотрудник этой службы был арестован. Его судьба сложилась так, что он умер естественной смертью при транспортировке от места заключения в Красногорский лагерь", — отметил юрист.

Он выразил полную уверенность, что смерть была именно естественной. "Он был интересен как специалист. Я уверен, что мои коллеги не были заинтересованы в его смерти, когда могли получить от него какую-либо информацию", — отметил представитель ФСБ.

В октябре 2016 года власти Швеции официально объявили о смерти Валленберга, пропавшего без вести 70 лет назад. Последний раз дипломата, спасшего жизни десятков тысяч евреев в период Холокоста, видели живым 17 января 1945 года, когда он выехал на встречу с командующим советскими войсками, только что занявшими Будапешт.

Сведений о судьбе шведского гражданина не было до 1957 года, когда СССР в ответ на многочисленные запросы проинформировал Швецию о том, что Валленберг скончался от сердечного приступа в московской тюрьме на Лубянке 17 июля 1947 года.

В дальнейшем в мировой прессе не раз появлялись сообщения со ссылкой на очевидцев, которые будто бы встречали Валленберга гораздо позже указанной даты в различных лагерях ГУЛАГ.