В Чечне ищут пропавшего певца Бакаева

ГРОЗНЫЙ, 18 сен – РИА Новости. Сотрудники МВД по Чечне пытаются установить местонахождение пропавшего в августе певца Зелимхана Бакаева, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ведомства.

По словам собеседника агентства, с просьбой помочь в розыске Бакаева 17 августа в отдел полиции в Грозном обратилась его мать Малика Бакаева. Она отметила, что ее сын 1991 года рождения 8 августа в 18.00 вышел из дома и не вернулся.

"Сотрудниками полиции в рамках проверки заявления Малики Бакаевой проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения разыскиваемого, по результатам которых будет принято решение о возбуждении уголовного дела", — подчеркнул представитель полиции.

В понедельник СМИ сообщили, что мать пропавшего певца записала аудиообращение к главе Чечни Рамзану Кадырову c просьбой помочь найти сына.

Бакаев приехал в Грозный на свадьбу сестры и должен был вернуться в Москву 9 августа. Как пишут некоторые СМИ, 8 августа он был задержан в центре Грозного людьми в военной форме.