В Пензе после анонимных угроз эвакуировали 12 торговых центров

САРАТОВ, 18 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Сотрудники и посетители 12 торговых центров в Пензе были эвакуированы в понедельник после анонимных звонков о минировании, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"По предварительной информации, были эвакуированы 12 торговых центров, сообщения (о минировании) не подтвердились", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что личность звонившего устанавливается. По его словам, проверяется информация о том, что анонимные звонки поступали из-за рубежа.

Официальными комментариями РИА Новости пока не располагает.

Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России уже более недели. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась.

На прошлой неделе источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что звонки с угрозами о "минировании" по России инициировали люди, связанные с террористической группировкой "Исламское государство"*. По его словам, установлен ряд непосредственных исполнителей звонков, которые также находятся за пределами России. Источник также отметил, что эти лица будут объявлены в международный розыск.

*Террористическая организация, запрещенная в России.