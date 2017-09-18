В Музее Церетели на ребенка упала скульптура

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Следователи начали проверку после инцидента в московском музее, где скульптура при падении травмировала ребенка, который пытался сделать фотографию, сообщила РИА Новости старший помощник по СМИ столичного главка СК России Юлия Иванова.
"По предварительным данным, 17 сентября во время экскурсии в одном из музеев Москвы, расположенном по Большой Грузинской улице, желая сделать фотографию, ребенок задел экспонат выставки, который упал и причинил последнему травму руки", — сказала Иванова.
По ее словам, в связи с инцидентом следствие проводит проверку.
В апреле этого года юноша из Тюмени сорвался и упал с 20-го этажа, пытаясь сделать экстремальное селфи на перилах балкона лестничной площадки. Одной из самых громких в прошлом году историй подобного рода, которую обсуждали даже в иностранных СМИ, стало неудачное селфи москвички с чужим травматическим пистолетом, закончившееся случайным выстрелом и тяжелейшим ранением головы.