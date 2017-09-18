В Музее Церетели на ребенка упала скульптура

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Следователи начали проверку после инцидента в московском музее, где скульптура при падении травмировала ребенка, который пытался сделать фотографию, сообщила РИА Новости старший помощник по СМИ столичного главка СК России Юлия Иванова.

Ранее СМИ сообщили, что школьник получил травму в музее Церетели, когда пытался сделать селфи.

"По предварительным данным, 17 сентября во время экскурсии в одном из музеев Москвы, расположенном по Большой Грузинской улице, желая сделать фотографию, ребенок задел экспонат выставки, который упал и причинил последнему травму руки", — сказала Иванова.

По ее словам, в связи с инцидентом следствие проводит проверку.

В стремлении сделать эффектный кадр люди по всему миру нередко попадают в неприятные, а подчас и опасные для жизни ситуации. Так, в марте 13-летний итальянец Леандро Челия погиб, не успев покинуть железнодорожный путь, где он пытался сделать селфи на фоне приближающегося скорого поезда. Двум его приятелям повезло, они отделались небольшими ушибам.

В апреле этого года юноша из Тюмени сорвался и упал с 20-го этажа, пытаясь сделать экстремальное селфи на перилах балкона лестничной площадки. Одной из самых громких в прошлом году историй подобного рода, которую обсуждали даже в иностранных СМИ, стало неудачное селфи москвички с чужим травматическим пистолетом, закончившееся случайным выстрелом и тяжелейшим ранением головы.